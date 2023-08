Simpele urinetest voor vroeg opsporen van nierschade

Illustratie: Mohamed Hassan via Pixabay

Het onderzoek naar het vroeg opsporen van nierschade via een eenvoudige urinetest is succesvol. Dat blijkt uit een onderzoek van Ron Gansevoort, hoogleraar Nierziekten van het UMCG dat deze dag gepubliceerd wordt.

Uit eerder onderzoek onder deelnemers van PREVEND en Lifelines was al gebleken dat teveel eiwit in de urine een signaal is van nierschade. Nierschade die onbehandeld blijft kan later leiden tot nierfalen en tot hart- en vaatziekten, met vaak ernstige gevolgen. Vroeg opsporen van nierschade is dus essentieel.

Een op de tien Nederlanders heeft chronische nierschade. Velen van hen overlijden aan hart- en vaatziekten. Uiteindelijk moeten 18 duizend mensen dialyseren of krijgen een niertransplantatie. Daarmee is het een grote kostenpost binnen de gezondheidszorg.

Uit onderzoek blijkt nu dat een eenvoudige thuistest heel effectief is. De deelnemer verzamelt thuis wat urine in een buisje, en stuurt het buisje vervolgens op naar een laboratorium. Bij 3,3 procent van hen werd teveel eiwit in de urine gevonden. Zij werden uitgenodigd voor een vervolgonderzoek. Een flink deel van hen bleek afwijkingen te hebben, die wel goed te behandelen zijn.

Inmiddels wordt eiwitverlies wereldwijd al gebruikt als indicator van nierschade. Komend najaar komt er een vervolgonderzoek. Het uiteindelijke doel is een landelijk bevolkingsonderzoek, bijvoorbeeld door de urinetest te combineren met het al bestaande onderzoek naar darmkanker.