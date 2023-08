Foto: Wutsje / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17987351

De 28 Augustus Rede wordt dit jaar uitgesproken door Karwan Fatah-Black en Barbara Henkes. Dat is woensdag bekendgemaakt.

De Rede wordt jaarlijks gehouden ter gelegenheid van de viering van het Groningens Ontzet. Karwan Fatah-Black is universitair docent koloniale geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Fatah-Black heeft zich ontwikkeld als expert op het gebied van het Nederlandse slavernijverleden, en heeft hier al veel over gepubliceerd. Barbara Henkes is geschiedschrijfster en werkzaam als onderzoeker aan de RUG. Zij schreef het boek ‘Sporen van het slavernijverleden in Groningen’, en is tevens de initiatiefneemster van de culturele manifestatie Bitterzoet Erfgoed.

In de Rede wordt elk jaar stilgestaan bij het thema ‘Prijs der Vrijheid’. Eerder werd de 28 Augustus Rede uitgesproken door Dick Berlijn, Herman Pleij, Rob de Wijk en Freek de Jonge. De Rede wordt georganiseerd in de Aula van het Academiegebouw, en begint maandag 28 augustus om 11.30 uur. De toegang is gratis.