17e-eeuwse workshop voor kids: ‘Ik weet eigenlijk niet wat ik aan het maken ben’

Servies beschilderen in een 17e-eeuws kinderatelier, dat kon vandaag en vorige week in het Museum aan de A. Kinderen waren welkom om op kartonnen servies de pottenbakkers van 350 jaar geleden na te doen.

‘Je moet het zien als een kijkoefening. Als kinderen in musea zijn dan zien ze heel veel, maar ze kijken vaak niet zo specifiek naar één ding. Dus het is een oefening dat de kinderen goed kijken naar hoe iets is gemaakt’, vertelt museumdocent Gabriëlle Weitjens. ‘Kinderen kunnen proberen te schilderen wat de 17e-eeuwse pottenbakkers deden, maar een eigen creatie is natuurlijk ook goed’.

‘Welkom in 1672’

De workshop is onderdeel van de familie-tentoonstelling ‘Welkom in 1672’. Deze tentoonstelling gaat over het beleg van Groningen door de Bisschop van Munster, oftewel Bommen Berend.