Zonnescherm dreigt naar beneden te vallen

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De hulpdiensten moesten zondagmiddag in actie komen aan de Abraham Kuyperlaan in Coendersborg waar een zonnescherm naar beneden dreigde te komen. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

De melding van een stormschade kwam rond 14.00 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een hoogwerker naar het adres werd gestuurd. Wind: “Door de harde wind is een zonnescherm van een woongebouw kapot gewaaid. Deze slaat tegen de ramen, en dreigt naar beneden te vallen.” Brandweerlieden hebben de situatie veilig kunnen stellen. “Men is met de hoogwerker omhoog gegaan en heeft verschillende delen van het zonnescherm verwijderd. Het doek heeft men laten zitten.”

Volgens de fotograaf zal de situatie de komende dagen gerepareerd moeten worden. In Groningen staat er zondagmiddag een matige tot stevige wind met op Eelde windstoten tot 48 kilometer per uur. Op Lauwersoog gaat het om windstoten tot 56 kilometer per uur.