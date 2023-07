“Zondag zonnige perioden, komende week zo nu en dan een bui”

Foto: Sebastiaan Scheffer

De zon laat zich zondag geregeld zien. Ook komende week is de zon aanwezig, maar valt er ook zo nu en dan een bui.

Zondag begint de dag met zon, hoewel er ook wolkenvelden zijn. Het blijft droog. Bij een matige wind uit westelijke richting wordt het 19 of 20 graden. Aan het eind van de dag neemt de bewolking verder toe. In de nacht van zondag op maandag minimumtemperaturen van 12 of 13 graden. Op maandag is er meer bewolking en kan er verspreid over de dag een buitje vallen. Zo nu en dan laat de zon zich zien. Het wordt 19 graden.

Op dinsdag neemt de kans op buien verder toe als een wat actievere storing onze contreien nadert. Het wordt 17 of 18 graden. Ook op woensdag lijkt het niet droog te blijven. De zon laat zich zien, maar er is ook veel bewolking. Het wordt dan 20 of 21 graden.