‘Zondag zon en kans op een bui, ook komende week blijft het niet droog”

De zomer zit in het slop. Het is fris, geregeld valt er regen en wolkenvelden overheersen. Een verbetering lijkt voorlopig ook niet in zicht.

Zondag begint de dag met bewolking. Zo nu en dan laat de zon zich even zien. Vanaf het einde van de ochtend is er de kans op een bui. De buienkans verdwijnt aan het einde van de middag weer. Bij een matige wind uit westelijke richtingen wordt het 18 of 19 graden. De nacht van zondag op maandag verloopt eerst bewolkt, maar gaandeweg neemt de kans op een bui toe. De minimumtemperatuur ligt rond de 15 graden.

Op maandag overheerst de bewolking en valt er regen. Er is flink wat neerslag mogelijk. In de middag neemt de intensiteit af, kan de zon even tevoorschijn komen, maar valt er ook zo nu en dan een bui. Het wordt 18 of 19 graden. Op dinsdag zijn de veranderingen klein. De bewolking overheerst, en soms laat de zon zich even zien. Van tijd tot tijd vallen er buien, waarbij ook onweer mogelijk is. Het wordt 18 of 19 graden.