‘Zondag wisselend bewolkt en een stevige wind, komende week geregeld zon’

Foto: Sebastiaan Scheffer

Zomerse temperaturen boven de 25 graden zijn voorlopig niet aan de orde. De komende dagen krijgen we de zon wel geregeld te zien.

Zondag begint de dag met bewolking. Zo nu en dan komt de zon even tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Er staat een matige tot krachtige wind uit zuidwestelijke richting, langs de Wadden staat een windkracht 7. De maximumtemperatuur ligt rond de 21 of 22 graden. In de nacht van zondag op maandag blijft de bewolking overheersen. De minimumtemperatuur ligt rond de 15 of 16 graden.

Op maandag is er wat meer ruimte voor de zon. Zo af en toe valt er een buitje. Het wordt 21 of 22 graden. Op dinsdag overheerst de bewolking weer, en laat de zon zich sporadisch zien. De middagtemperatuur ligt dan rond de 22 graden.