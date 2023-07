“Zondag warm en benauwd en kans op onweer, komende dagen buien”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Na een warme en benauwde zondag ligt de temperatuur de komende dagen wat lager. De kans op regen- en onweersbuien blijft komende week aanwezig.

Zondag begint de dag met veel ruimte voor de zon. Bij een zwakke wind uit zuidelijke richtingen wordt het 30 graden. In de middag wordt de wind veranderlijk en ontstaan er vanuit het zuiden onweersbuien. Tijdens deze buien is er lokaal kans op flink wat water. In de avond en in de nacht van zondag op maandag blijft de kans op een onweersbui aanwezig. De nachttemperatuur ligt rond de 17 of 18 graden. Op maandag is de hitte voorbij. Er zijn stapelwolken maar de zon krijgt ook veel ruimte. Het wordt 23 graden.

Op dinsdag is er meer bewolking, maar laat de zon zich ook zien. Het wordt 25 of 26 graden, waarbij er aan het einde van de middag en in de avond opnieuw kans is op regen- en onweersbuien.