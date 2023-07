‘Zondag regen, ook komende dagen wisselvallig’

De zomer lijkt de komende dagen uit het zadel te geraken. Regelmatig vallen er buien, en de temperatuur komt uit rond de 20 graden.

Zondag begint de dag bewolkt en valt er van tijd tot tijd regen. De wind is zwak en komt uit zuidelijke richtingen. Het wordt 20 of 21 graden. In de tweede helft van de middag kan de zon tevoorschijn komen, maar ook dan blijft de kans op een bui aanwezig. De nacht van zondag op maandag verloopt helder, waarbij de minimumtemperatuur rond de 15 graden ligt.

Ook op maandag overheerst de bewolking. Zo nu en dan komt de zon even tevoorschijn, hoewel ook de kans op een bui aanwezig is. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidwestelijke richting wordt het 20 of 21 graden. Op dinsdag zijn de veranderingen klein, hoewel de temperatuur dan wel een stapje terug gaat doen. Het wordt dan 17 of 18 graden.