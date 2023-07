Zomerwerkzaamheden aan Vondellaan gaan maandag beginnen

Foto via Groningen Bereikbaar

De zomerperiode betekent niet alleen overlast voor het verkeer op de ringwegen. Ook andere wegen in de omgeving gaan op de schop. Zo ook de Vondellaan. Aannemerscombinatie Herepoort gaat maandag beginnen met de definitieve inrichting van deze straat.

Aanstaande maandagochtend begint de eerste fase van de afsluiting van de weg op het deel vanaf de A28 tot de Van Iddekingeweg. Fietsers, automobilisten en buschauffeurs moeten omrijden, alleen voetgangers kunnen langs de werkzaamheden. Tot maandag 14 augustus wordt het autoverkeer omgeleid via de Paterswoldseweg en de Van Iddekingeweg of via de A28, de afrit naar Groningen-Zuid, de Laan Corpus den Hoorn, de Paterswoldseweg en de Van Iddekingeweg. Fietsers kunnen omrijden via de Julianaweg langs het Noord-Willemskanaal en de Van Iddekingeweg of via de Couperusstraat.

Vanaf 14 augustus wordt de afsluiting uitgebreid. Dan komt ook de de rotonde op de Van Iddekingeweg er bij. Verkeer wordt dan omgeleid via de Paterswoldseweg en de Van Ketwich Verschuurlaan. Wel is de onderdoorgang van de A28 dan weer open. De rotonde blijft dicht tot 6 november en het stuk tussen de Van Iddekingweg en de Van Ketwich Verschuurlaan is dicht tussen 18 september en 22 december.