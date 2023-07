Zomervakantiedienstregeling busvervoer gaat maandag in

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Van aanstaande maandag rijdt Qbuzz in Groningen en Drenthe de zomervakantiedienstregeling. Dan rijden er op veel buslijnen minder ritten. Sommige buslijnen rijden helemaal niet.

Onder meer de Q-link- en Qlinerlijnen in Groningen en Drenthe rijden minder vaak. Sinds 10 juli rijden de lijnen 15, 66, 107 en 109 al niet meer. Maandag vervalt ook lijn 18 tussen Hoogkerk en Zernike. Vanwege chauffeurstekort door hoog ziekteverzuim rijden nachtbuslijnen in de zomervakantie veel minder. De nachtbuslijnen 406 Groningen – Delfzijl, 417 Groningen – Roden – Leek en 418 Groningen – Gieten rijden helemaal niet. Nachtbus lijn 409 rijdt alleen drie ritten in de zaterdagnacht.

Vanwege werkzaamheden is de N34 van maandag 24 juli t/m vrijdag 4 augustus afgesloten tussen Gieten en Westlaren. Qliner 300 Emmen – Groningen en Qliner 312 Stadskanaal – Groningen rijden in deze periode daarom niet via de N34. Voor Borger, Gieten en Gasselte zet Qbuzz vervangende buslijnen in.

Op 3 september gaat de nieuwe reguliere dienstregeling in. Meer informatie over de zomervakantieperiode bij Qbuzz is te vinden op de website van de vervoerder.