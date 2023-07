Zomerstorm zorgt voor veel drukte bij brandweer en gemeente: “Veel omgewaaide bomen” (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

Het KNMI heeft code oranje voor de provincie Groningen ingetrokken. De storm lijkt over haar hoogtepunt heen, en dat betekent dat langzaam de balans kan worden opgemaakt.

“We hebben een erg drukke dag gehad”, vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. “Niet alleen voor ons, maar ook voor de medewerkers van de gemeente. In de gemeente Groningen hebben we tussen de veertig en vijftig stormmeldingen verwerkt. Het gaat met name om omgewaaide bomen en schade aan gevelbeplating. Aan de Voermanstraat kwam een volledige gevel naar beneden. Voor zover wij op dit moment weten is er niemand gewond geraakt.”

Contact

Ondanks dat de storm in kracht afneemt druppelen de telefoontjes nog wel binnen. “Dat zal ook nog wel even doorgaan. Mocht je de komende uren levensbedreigende situaties tegenkomen, dan kun je 112 bellen. Is er niet sprake van acuut gevaar, maar wil je wel de brandweer ter plaatse, dan kun je 0900 09 04 bellen. En voor alle overige vragen kun je het beste contact zoeken met de gemeente.”

Zonnepanelen naar beneden

In de gemeente gingen woensdag op diverse plekken bomen om. De fietsbruggen bij de Gerrit Krolbrug werden afgesloten omdat er zonnepanelen naar beneden kwamen van het gebouw De Brugwachter. Niemand raakte gewond. Het hoogtepunt van de storm trok in het begin van de middag over. Op het meetstation in Eelde werden windstoten tot 96 kilometer per uur gemeld.

Johan Kamphuis (OOG-weerman): “We hebben het zwaartepunt niet meegemaakt”

OOG-weerman Johan Kamphuis: “Kun je zeggen dat het mee valt? Nee, absoluut niet. Bij Wijk aan Zee werden windsnelheden tot 146 kilometer per uur gemeten, en op de Houtribsdijk 131. Groningen heeft het zwaartepunt van deze storm niet meegemaakt. De as is redelijk dichtbij overgetrokken, als dat op een afstand van vijftig kilometer was gebeurd, dan hadden wij het veel zwaarder voor de kiezen gekregen. En vergis je niet: 96 kilometer per uur op Eelde is pittig. Het is ook niet voor niets de zwaarste zomerstorm die ooit is gemeten.”

Openbaar vervoer

Door de storm ligt het treinverkeer in de noordelijke provincies nog wel altijd stil. Spoorbeheerder ProRail meldt dat er veel schade is. “Met treinen rijden we eerst voorzichtig over spoorlijnen om te bekijken waar herstelwerk nodig is. Check de reisinformatie van je vervoerder om te zien wanneer en waar weer treinen rijden.” De bussen van Qbuzz en Arriva rijden zoveel mogelijk volgens de dienstregeling.