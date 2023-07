Zomerstad gaat zaterdag van start: “Een week boordevol activiteiten”

Foto: Raymond Meter

In de stad vindt vanaf zaterdag Zomerstad plaats. Een week lang worden op verschillende locaties activiteiten gehouden die specifiek bedoeld zijn voor gezinnen met kinderen.

“Als je deze zomervakantie in Groningen blijft, dan hoef je je niet te vervelen”, laat de organisatie weten. “We hebben een veelzijdig festival samengesteld, waarbij er elke dag wel iets wordt georganiseerd.” Zaterdag vinden verschillende activiteiten plaats op de Nieuwe Markt. Vanaf 12.00 uur is de Mini Relaxerette er te vinden. Deze installatie bestaat uit zes hangmatten waarin het publiek plaats kan nemen. In het midden is er een klein podium waar kunstenaars de samenwerking aangaan, waarbij de verhalen van schrijvers, dichters of muzikanten het uitgangspunt vormen. Het publiek wordt tijdens de optredens uit de dagelijkse sleur gehaald.

Ook aanwezig op de Nieuwe Markt is Theater Pannenkoek. Zij brengen de ‘Bom & Berendshow’ waarbij op een grappige manier het verhaal van het Groningens Ontzet wordt verteld. In het stuk nemen twee radio DJ’s, Handpoppen Bom en het paard Berend, en hun assistentes, de kinderen mee op reis. Een volledig overzicht van het programma vind je op deze website. Zomerstad duurt tot en met 6 augustus.