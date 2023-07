Foto via Politie.nl

De politie is maandagmiddag een zoekactie gestart naar een dementerende, oudere man in de omgeving van winkelcentrum Paddepoel.

De politie gaf rond 14.20 uur een Burgernet-melding uit voor de vermissing.

De dementerende man is lang, draagt een bril en een snoer en is getooid in een zandgele pet en broek en een blauw vest.

Wie de man ziet, kan contact opnemen met de politie. Dat kan via telefoonnummer 0900-8844.