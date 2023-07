Zo probeert Groningen Bereikbaar verkeersdrukte te voorkomen

Foto: Jan Buwalda voor Groningen Bereikbaar

Er valt niet aan te ontkomen in en rond Groningen: er wordt flink gewerkt aan diverse wegen. Nu de zomervakantie is begonnen zijn er weer aardig wat omleidingen, bijvoorbeeld bij de Zuidelijke Ringweg. Groningen Bereikbaar probeert dat alles in goede banen te leiden, al is dat soms lastig.

Groningen Bereikbaar is de projectorganisatie die ervoor zorgt dat bijvoorbeeld werkzaamheden en omleidingsroutes zoveel mogelijk op elkaar afgestemd worden. Daarnaast wil men automobilisten stimuleren op zoek te gaan naar alternatieven in de breedste zin van het woord. Het is niet altijd zichtbaar voor het publiek, maar Groningen Bereikbaar heeft hier een flinke dagtaak aan, waarover medewerkers Mart Broeke (van het Team Verkeersmanagement) en Hannah Crol (medewerker mobiliteitsmanagement) zaterdag in Haren Doet op OOG Radio uitgebreid vertelden.

Een puzzel met duizenden stukjes

De situatie op de Groningse wegen is vooral door het werk aan de Zuidelijke Ringweg soms als gokken voor weggebruikers: de ene keer is bijvoorbeeld de oprit Groningen Zuid van de A28 bij De Wijert de omleidingsroute terwijl deze een week later ook wordt afgesloten. Dat valt niet te voorkomen volgens Broeke.

“Wegbeheerders komen met een planning bij ons en kijken dan naar ons om het naast elkaar te leggen, wij moeten er dan iets van vinden”, zegt hij. Soms lukt het niet om meerdere werkzaamheden tegelijkertijd te voorkomen, maar tijdens periodes als de zomervakantie wordt het bewust zo ingericht. “In de zomer doen we veel naast elkaar omdat het mooi weer is, dan gaan er minder mensen op de fiets en zijn er veel mensen op vakantie, wat betekent dat er minder mensen op de weg zijn. De overlast die de wegwerkzaamheden dan veroorzaken zullen dan iets minder zijn dan tijdens een normale werkweek.”

Net zoals de Belastingdienst

De steeds veranderende situatie zorgt er wel voor dat weggebruikers ook steeds aan die situaties moeten wennen. “Wij zeggen wel eens dat het fijn zou zijn wanneer mensen zich houden aan het verkeersmodel, maar dat gebeurt niet altijd”, zegt Broeke daarover. “Meestal gaat het goed en kan het verkeer gewoon doorrijden.”

Toen de werkzaamheden aan de A28 bij Groningen Zuid van start gingen waren er bijvoorbeeld lange files te zien op de eerste paar dagen waarbij autoverkeer via de afrit werd omgeleid naar het Julianaplein. “Dat heeft er ook mee te maken dat het toen een nieuwe situatie was, dat zien we vaker op de eerste dagen van een stremming, dan is er sprake van wendagen bij de weggebruiker. Iets dichtgooien blijft heel vervelend, daar kunnen wij ook niet heel veel aan doen. Wij doen er alles aan, maar het is een beetje net als bij de Belastingdienst: leuker kunnen we het niet maken, maar hopelijk wel iets makkelijker”, aldus Broeke.

Fietsen moet lonen

Om dat allemaal zo soepel mogelijk te laten verlopen probeert men het aantal auto’s op de wegen rond Groningen te verminderen, immers is er toch minder capaciteit op de wegen beschikbaar. Groningen Bereikbaar is daarom daar ook verantwoordelijk voor. Aan fietsers wordt bijvoorbeeld regelmatig een cadeautje uitgedeeld tijdens de spitsuren langs de drukke fietspaden naar de stad.

Crol: “Wij belonen mensen die met de fiets gaan op die manier en we hebben ook acties om mensen op de fiets proberen te krijgen. Dat werkt. We hebben veel e-bikes en speed pedelecs en een paar elektrische bakfietsen, die kun je via onze website reserveren om een weekje uit te proberen en zo te zien of dat iets voor je is.”

Veel automobilisten zijn echter erg verknocht aan hun gaspedaal en stuur, zo is algemeen bekend. Hoe goed helpt zo’n actie dan echt? “Dat is lastig te monitoren, wel houden we onder mensen die een e-bike hebben geprobeerd een enquête achteraf waarin we vragen of je een e-bike hebt gekocht of dat gaan doen. Het blijft alleen lastig om te zeggen wat de druppel is voor mensen om er ook echt eentje te kopen, dat blijft lastig meten”, aldus Crol.

De prijs van een e-bike

Wat ook een belemmering kan zijn voor de aanschaf van een elektrische fiets of speed pedelec is de prijs. Immers koop je geen nieuwe e-bike voor 500 euro. Crol benadrukt dat dit niet perse een belemmering hoeft te zijn, vanwege de regelingen die veel werkgevers bieden.

“Wij hebben deze week toevallig de Fietsscan gelanceerd. Als bedrijf kun je je daarvoor aanmelden. Wij komen dan langs om de fietsfaciliteiten te bespreken, maar ook de regelingen die er zijn. Wij geven dan advies over hoe je je regelingen kunt verbeteren en je fietsenstalling toegankelijker kunt maken. Dus werk je ergens en weet je niet wat je werkgever doet, trek hem aan de mouw, want er zijn wel opties.”

“Fietsen is natuurlijk goed voor de bereikbaarheid en ook duurzaam, maar wij zijn ook niet gek”, zegt Crol eerlijkheidshalve. “We weten heel goed dat niet iedereen altijd zin heeft om op de fiets te gaan. Er zijn meerdere dingen die je kunt doen, zoals het openbaar vervoer gebruiken of reizen via een P+R. Moet je nu echt met de auto naar de stad, probeer dan te reizen buiten de spits. Het blijft maatwerk, maar voor iedereen is er vast wel een optie en voor de mensen die echt om half negen met de auto op het kantoor moeten zijn: zij moeten door kunnen rijden”, benadrukt ze.

Voor die groep die echt met de auto moet heeft Groningen Bereikbaar als tip om de Slimme Kaart op haar website voor vertrek te bekijken, daarop staan alle wegafsluitingen vermeld.

Luister hier het hele tweedelige gesprek met Mart Broeke en Hannah Crol uit Haren Doet terug: