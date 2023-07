Zo moet het nieuwe Floresplein eruit gaan zien

Kaart via Mooie Wijken

De riolering in de Indische Buurt staat op de planning om eind 2024 te worden vervangen. Dat betekent ook dat de Floresstraat, het Floresplein en woonstraten in de Indische Buurt op de schop gaan. De gemeente grijpt deze werkzaamheden aan om het Floresplein opnieuw in te richten. Maandagavond konden bewoners de plannen bekijken en hun op en aanmerkingen doorgeven.

De straat moet verkeersveiliger, klimaatbestendiger, groener en leefbaarder gaan worden. De gemeente wil de sociale functies rondom het plein, waaronder het Pand, de Jasmijn, Het Groenhuis, DIB en Floreshuis meer zichtbaar maken. Ook moet de leefkwaliteit van de omliggende straten omhoog en op de stoepen moet meer ruimte komen voor groen, ontmoeten of spelen. De rioleringswerkzaamheden zorgen ervoor dat een aantal bomen zal moeten wijken, maar in de plannen staan meer bomen ingetekend dan voorheen.

Wie maandagavond niet zelf heeft kunnen kijken naar de plannen voor het Floresplein en de omliggende straten, kan ze vanaf nu zelf bekijken via deze website. Daar kunnen omwonenden ook hun commentaar achterlaten. De werkzaamheden gaan waarschijnlijk pas eind volgend jaar beginnen, wanneer ook de riolering in het gebied tussen de Molukkenstraat, de Bedumerweg, de Korreweg en de Sumatralaan wordt vervangen.