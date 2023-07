Zes fracties willen in 2024 alsnog een marathon door de stad

Foto: flickr.com/photos/srgblog/

Zes oppositiepartijen willen volgend jaar alsnog een marathon door de stad. Zij hebben hierover schriftelijke vragen bij het gemeentebestuur ingediend.

Het gemeentebestuur besloot deze week, niet langer mee te werken aan het organiseren van deze marathon, die op 8 september zou moeten plaatsvinden. Dit ondanks eerdere financiële steun en medewerking. De marathon zou onder meer over de vernieuwde zuidelijke ringweg voeren. Die wordt de week erna officieel geopend.

De gemeente geeft als reden voor de afgelasting aan dat er verschillende risico’s aan de marathon zijn verbonden. Dit tot grote verbazing van de organisator, die stelt dat die risico’s tijdens de vele voorbereidende gesprekken nooit ter sprake zijn gekomen. De organisator zegt bovendien, geen duidelijkheid te krijgen over de totstandkoming van het besluit.

“Een Groningse marathon zou een ontzettend mooi evenement kunnen zijn,” zegt CDA-raadslid Etkin Armut. “Het is niet voor niks dat de gemeente al anderhalf jaar in gesprek was met de organisator.”

De fracties van CDA, VVD, D66, Stadspartij 100% voor Groningen, Student & Stad en Partij voor het Noorden vragen het college om alsnog met alle betrokken partijen om tafel te gaan. “Als je in zo’n vergevorderd stadium van overleg bent is het van belang dat je als gemeente helder communiceert, juist ook als je besluit negatieve gevolgen heeft voor de organisatie,” aldus Etkin Armut.