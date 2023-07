WOZ-waarde woningen in Groningen met ruim 17 procent omhoog

Foto Andor Heij. Meerstad

De WOZ-waarde van woningen in de gemeente Groningen is in een jaar tijd met 17,1 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde dat op 16,4 procent ligt. Landelijk gezien is dat de hoogste waarde ooit.

Vorig jaar was de gemiddelde waarde van een woning in Groningen 252 duizend euro. Dat is nu 295 duizend euro. De gemiddelde WOZ-waarde in de provincie is 268 duizend euro. Dat is het laagste van alle provincies.

In Lelystad was de stijging het hoogst. In Bloemendaal staan de duurste woningen (932.000 euro) en in Pekela is de WOZ waarde het laagst: 194 duizend euro.

Mede aan de hand van de WOZ waarde bepaalt de gemeente hoe hoog bijvoorbeeld de onroerend zaak belasting (OZB) wordt. De belastingdienst gebruikt de WOZ waarde voor het eigenwoningforfait