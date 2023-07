Woningoverval aan Helper Oostsingel, verdachten maken geldbedrag buit

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een bewoner van een woning aan de Helper Oostsingel is zaterdagochtend overvallen. Bij de overval werd een geldbedrag buit gemaakt.

De overval vond rond 09.30 uur plaats. Twee personen drongen rond dat tijdstip de woning binnen. “De bewoner werd vervolgens bedreigd met een mes”, vertelt een politiewoordvoerder. “Daarna gingen zij er met een geldbedrag vandoor. Na de overval zijn de mannen vermoedelijk vertrokken op een scooter. Wij doen op dit moment in en rond de woning onderzoek naar wat er precies is gebeurd.”

Mensen die iets gezien hebben, of die meer informatie hebben, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44. Dat geldt ook voor mensen die in bezit zijn van camerabeelden. Als er beelden gemaakt zijn met een deurbelcamera of een dashcam, dan komt de politie graag in bezit van deze beelden.