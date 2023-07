Foto via pxhere.com (CC0 Public Domain)

Het KNMI heeft voor woensdagochtend de weerswaarschuwing ‘code geel’ afgegeven vanwege zware windstoten.

Het gebied met zware windstoten verplaatst zich in de loop van de ochtend noordoostwaarts over Nederland. Tussen 11.00 en 16.00 ligt het hoogtepunt van het windgebied boven Groningen, met mogelijk windstoten tussen 70 en 100 kilometer per uur.

Hiervan kunnen het verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden.