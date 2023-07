‘Woensdag zon en buien, ook komende dagen regen’

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De komende dagen moeten we rekening houden met regelmatig buien. De temperatuur loopt na een ‘koude’ donderdag in het weekend weer wat op.

Woensdag begint de dag met buien. Naarmate de dag vordert zal de zon zich vaker laten zien en wordt het ook droger. Bij een zwakke wind uit westelijke richtingen wordt het 18 graden. In de nacht van woensdag op donderdag is het helder en ligt de minimumtemperatuur rond de 12 graden. Op donderdag overheerst de bewolking en vallen er verspreid over de dag buien. Het wordt dan 16 of 17 graden.

Ook op vrijdag overheerst de bewolking en valt er van tijd tot tijd regen. Wel laat de zon zich af en toe even zien. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Op zaterdag kan het met 24 of 25 graden wat warmer worden. De zon krijgt dan ook wat meer ruimte maar helemaal droog blijft het niet.