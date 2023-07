Woensdag wordt ‘Rammstein-dag’ bij rechtbank en Raad van State

Foto: Ogidya via WikiMedia Commons (CC 4.0 SA)

De Raad van State buigt zich woensdagochtend over de vergunning voor het ‘vuurwerk’ bij Rammstein. De rechtbank kijkt ’s middags naar de vergunningen en toestemmingen voor de concerten van de gemeente Groningen, waarbij het met name draait om de geluidsnorm.

De Stichting Natuurbeschermingswacht uit Meppel liet maandag al weten het niet eens te zijn met de vergunning van de provincie om vuurwerk af te steken bij het concert. Daarom vraagt de Stichting de Raad van State om de vergunning voor dit vuurwerk in te trekken. De rechtbank heeft het verzoek om de ontbrandingsvergunning te schorsen doorgestuurd aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, omdat die bevoegd zou zijn om hierover een oordeel te vellen. Om 10.00 uur wordt de zaak behandeld door de afdeling bestuursrechtspraak.

Over de rest van de vergunningen en toestemmingen voor de concerten houdt de rechtbank Noord-Nederland woensdagmiddag 5 juli een zitting. Deze zaak draait onder meer om de vermeende natuur- en gehoorschade door het geluid van de Duitse rockband in het Stadspark. Wethouder Molema en het college rekten de toegestane ‘geluidsbarrière’ op tot 103 decibel voor Rammstein, terwijl normaal slechts 100 decibel is toegestaan. Geert Starre, secretaris van de Stichting Natuurbeschermingswacht, vertelt hier meer over de rechtszaken.