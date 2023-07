“Woensdag veel bewolking en kans op buien, vanaf vrijdag minder warm”

De zomer lijkt in een dipje terecht gekomen te zijn. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis hebben we de komende dagen te maken met veel bewolking, af en toe een bui en vanaf vrijdag gaat de temperatuur wat omlaag.

“Woensdag is er veel bewolking”, vertelt Kamphuis. “In de ochtend valt er zo nu en dan lichte regen, in de middag neemt de kans op een verspreide bui toe met daarbij een kleine kans op een slag onweer. Het wordt 19 of 20 graden bij een zwakke of matige noordwestenwind, windkracht 2 tot 3. Donderdag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Lokaal valt er een buitje en het wordt 21 of 22 graden bij een zwakke westelijke wind, windkracht 2.”

“Vrijdag draait de wind naar het westen tot noordwesten. Met 19 of 20 graden wordt er iets minder warme lucht aangevoerd. Het is wisselend bewolkt weer, wolken hebben de overhand en er vallen een paar buien. Het weekend geeft op zaterdag veel bewolking maar de zon schijnt dan ook af en toe. Er kan een buitje, of een paar buitjes, vallen en het wordt 20 tot 22 graden. Zondag lijkt de 20 graden amper gehaald te worden en ligt er een storing boven ons hoofd. Het resultaat is af en toe buiige regen. De eerste schoolvakantieweek gaat zeer waarschijnlijk wisselvallig uit de startblokken.”

