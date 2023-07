“Woensdag onstuimig en felle buien, komend weekend tropisch warm”

Foto: Johan Bosklopper

In het aanstaande weekend kan de temperatuur oplopen naar tropische waarden. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis krijgen we voor het zover is eerst nog te maken met een zomerstorm.

“Woensdagochtend valt er eerst af en toe regen, later gevolgd door felle buien”, vertelt Kamphuis. “Tijdens die buien is er kans op zeer zware windstoten met snelheden tot 120 kilometer per uur. Verder is er onweer en zelfs hagel mogelijk. De wind neemt later in de ochtend toe tot hard of stormachtig, mogelijk enige tijd storm uit het westen, windkracht 7 tot 9. Langs de Wadden enige tijd westerstorm, mogelijk zware storm, windkracht 8 tot 10. Het zwaartepunt ligt tussen 10:00 uur en 15:00 uur. In de loop van de middag wordt het langzaam rustiger.” Een uitgebreid artikel over de situatie woensdag vind je hier.

“Donderdag is het rustig weer waarbij wolken en zon elkaar afwisselen. De maximumtemperatuur schommelt rond de 21 graden. Vrijdag wordt het met flink wat zon 25 graden en zaterdag is het zonovergoten en tropisch warm met 29 of 30 graden. Zondag dringt koelere lucht vanuit het zuidwesten op. Het is benauwd en zwoel met 26 tot 28 graden. Eerst is er flink wat zon en in de loop van de dag neemt de kans op een onweersbui toe. Na het weekend is het 23 tot 25 graden. Er is geregeld zon maar er is ook van tijd tot tijd kans op een regen- of onweersbui.”

