“Woensdag bewolkt, in het weekend zwoel bij 28 graden”

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De komende dagen hebben we te maken met enkele buien. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaat het aanstaande weekend zwoel verlopen, waarbij onweersbuien niet uit zijn te sluiten.

“Woensdag is er in de ochtend veel bewolking en valt er een enkele bui, in het Waddengebied kunnen deze buien mogelijk gepaard gaan met onweer”, vertelt Kamphuis. “In de middag blijft het droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt 21 of 22 graden bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 3 tot 4. Donderdag is er eerst veel bewolking en gaat er een buiengebied passeren die gaandeweg de ochtend naar het oosten van de provincie wegtrekt, waarbij de buien kunnen activeren. In de middag is het droog en wordt het met af en toe wat zon 21 graden.”

“Vrijdag trekken er wolkenvelden over en schijnt zo nu en dan de zon. In de middag kan er een spatje regen vallen. Het wordt 23 of 24 graden bij rustige condities. Zaterdag is het zwoel. De ochtend verloopt droog, waarbij de temperatuur snel oploopt naar 25 of 26 graden in het westen van de provincie tot 28 graden in het oosten en in de stad. In de middag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe, in de avonduren gevolgd door meer buien. Zondag valt er nog een enkele bui en is het met af en toe zon en 21 of 22 graden een stuk minder warm.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.