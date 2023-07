Witte kokertjes gaan verkoeling door bomen meten in de stad

Meetapparaatjes in witte kokertjes gaan deze zomer meten hoeveel verkoeling een boom oplevert voor de stad. Groningen is één van de acht steden waar de metingen plaatsvinden.

Het gaat om een project van de TU Delft. Met de meetapparatuur kan bekeken worden wat de temperatuur en de luchtvochtigheid van de boom is. Het onderzoek richt zich in eerste instantie op de linde, de berk en de plataan. Alle gegeven worden geplaatst in een rekenprogramma. Onderzoekers kunnen vervolgens bekijken in hoeverre een boom bijdraagt aan de verkoeling van de omgeving, en hoe een boom het doet in de stad.

Onderzoek duurt twee jaar

De resultaten van het onderzoek worden gedeeld met de gemeente, beheerders, boomtechnische bureaus en stedenbouwkundigen. “We hopen dat zij er dan veel aan doen om de bomen een goede plaats en goede omgeving te geven”, laat onderzoeker René van der Velde van de TU Delft aan de NOS weten. Ook hoopt de onderzoeker dat gemeenten met de gegevens gerichter kunnen zien welke verzorging bomen in een stad nodig hebben. Het onderzoek gaat twee jaar duren.

Boomwachters Groningen: “Gemiste kans”

Boomwachters Groningen laat weten kritisch te zijn: “Wij pleiten al jaren voor het gebruik van de iTree Tool. De gemeente Groningen doet al jaren een pilot, maar voert het niet in. Wij vinden dat een gemiste kans.”