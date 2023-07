Wisselvalligheid tekent weerbeeld voor komend weekend; ook volgende week waarschijnlijk geen hoogzomerweer

Foto: Robert van der Veen

Een hele dag zonder een bui lijkt er voor Groningen voorlopig niet in te zitten. Komend weekend steekt de zon zijn gezicht op sommige momenten nog wel tussen de wolken door, maar een bui (mogelijk met wat onweer op zondag) is nooit ver weg. Ook na het weekend keert het echte zomerweer niet terug.

Vrijdagnacht trekken de buien voor even weg boven Groningen. Dat blijft zaterdagochtend zo, totdat er in de middag opnieuw een aantal buien over de provincie trekken. De temperatuur loopt zaterdag op tot maximaal 18 graden, bij een matige wind uit het zuidwesten.

Ook op de zaterdagavond, de nacht naar zondag en de zondagochtend is een bui nooit ver weg. Zondag overdag klaart het in de tweede helft van de middag waarschijnlijk wat op. In de avond trekt waarschijnlijk opnieuw een buienfront over, waar ook wat onweer bij kan zitten. De temperatuur komt zondag uit op 20 of 21 graden, bij een matige tot vrij krachtige wind uit het zuiden tot zuidoosten.

Na het weekend verandert er weinig in het wisselvallige weerbeeld, hoewel de hoeveelheid buien iets inboet en ook de zon zich wat laat zien. Het blijft met een graad of 20 koel zomerweer. Dit weerbeeld houdt waarschijnlijk de rest van de week aan.