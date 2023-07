Wisselvalligheid blijft weer in zijn greep houden; tot begin volgende week geen volledig droge dag

Drukte bij Oostersluis - Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

Een complete zomerse dag zonder (kans op) buien zit er voorlopig niet in voor Groningen. Tot en met het weekend is er elke dag kans op regen, waar ook af en toe een klap onweer bij kan zitten.

Vrijdagochtend blijft het tot de middag op de meeste plaatsen bewolkt boven Groningen. Tegen het einde van de ochtend is er een kleine kans op een klap onweer, maar de laatste buien lijken grotendeels voor de dageraad te zijn verdwenen. In de middag wordt het grotendeels droog en ook de zon laat zich af en toe zoen. De temperatuur loopt op naar 23 of 24 graden. Een matige wind uit het westen kan tegen het einde van de middag opnieuw een onweersbui onze kant op slepen.

De kans op een lokale (onweersbui) blijft tot de tweede helft van de vrijdagavond, afgewisseld met droge perioden. De nacht naar zaterdag lijkt grotendeels droog te blijven. Zaterdag overdag zijn er zonnige perioden tussen een aantal wolkenvelden, die in de tweede helft van de middag opnieuw een bui mee kunnen brengen. Daar kan weer onweer bij zitten. Het wordt 22 graden bij een matige wind uit het (zuid)westen. Zondag verandert er weinig, met in de ochtend en het begin van de middag opnieuw af en toe zon en wolkenvelden. In de middag komen er opnieuw een aantal buien onze kant op. Bij een matige wind, opnieuw uit het westen of zuidwesten, wordt het ongeveer een graad of twintig.

Na het weekend blijft wisselvalligheid de boventoon voeren in het weerbeeld. Buien voeren opnieuw de boventoon, afgewisseld met opklaringen, bij een temperatuur die langzaam onder de twintig graden zakt.