Wisselvalligheid beheerst het weer tot na het weekend

Foto: Joris van Tweel

Een echt zomers begin van de zomervakantie zit er voor Groningen niet in. De laatste officiële schooldag kent twee gezichten en ook het weekend lijkt volgens weerman Johan Kamphuis niet te weten welke kant het op moet.

Vrijdag begint volgens Kamphuis nog met flinke opklaringen, maar in de middag trekt er meer bewolking over: “Vanuit het westen volgen enkele buien met daarbij kans op een slag onweer. Het wordt 21 of 22 graden bij een zwakke of matige westenwind.”

De eerste dag van het weekend wordt even wisselvallig. Kamphuis: “Er is veel bewolking en zijn er perioden met (lichte) regen. Zaterdagmiddag wordt het tijdelijk droog, bij maximaal 17 graden en een matige westelijke wind. In de nacht volgt weer regen en de zondag begint ook met veel bewolking met af en toe lichte neerslag. In de middag wordt het droog en met een af en toe doorbrekende zon loopt het kwik op naar 20 of 21 graden.”

Na het weekend verandert er weinig, besluit Kamphuis: “Maandag vallen weer er een paar stevige buien. Wel is er zo nu en dan zon. Het wordt rond de 20 graden. Dinsdag en woensdag is het vaak droog, met geregeld zon, maar ook kans op een verspreide bui. Later in de week nadert er wel een actief ogende depressie met een toenemende kans op regen.”