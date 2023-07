Winkeldief probeert na aanhouding ook spullen te stelen van agent die hem arresteerde

Foto: Wijkagent Siard Heidanus via Twitter (@WA_Korrewegwijk)

Een van diefstal verdachte jongeman uit Drachten bleek donderdag wel een enorm bord voor zijn kop te hebben. Na zijn aanhouding op verdenking van winkeldiefstal in de binnenstad Groningen stal de geboeide Fries ook spullen uit de auto van de agent die hem arresteerde.

Volgens het Team Surveillancehonden van de Politie-eenheid Noord-Nederland ging een hondenbegeleider van de politie donderdag af op een mogelijke winkeldiefstal, nadat een getuige zag hoe de verdachte beveiligingslabels uit kleding knipte in een steegje in de binnenstad.

De verdachte, een 17-jarige jongeman uit Drachten, werd aangehouden door de hondengeleider, die de jongen meenam in zijn auto. Dat gebeurt normaal niet, omdat in de auto van hondengeleider geen plek is op de achterbank. Omdat er geen andere eenheden beschikbaar waren, besloot de agent de jongen mee te nemen naar het bureau op de bijrijdersstoel.

Eenmaal op het bureau aangekomen bleek dat de dief niet alleen uit was op roofwaar uit de kledingwinkel. Tijdens een fouillering bleek dat de jongen uit Drachten, met handboeien om, privéspullen van de agent uit de middenconsole van de politieauto had gestolen. Waarschijnlijk deed hij dit, terwijl de agent buiten de auto met een getuige praatte.

De agent kreeg zijn spullen meteen terug en de jongeman (een ‘echte boef’, zo stellen de agenten van het hondenteam) werd ingesloten.