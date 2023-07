Wethouder begrijpt spanningsveld rond invulling Michi Noeki, maar spreekt van democratisch proces

Foto: Rieks Oijnhausen

De invulling van de Michi Noeki in de Oosterparkwijk gebeurt volgens een democratisch proces. Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) erkent het bestaan van een spanningsveld, maar hecht ook waarde aan het proces dat doorlopen wordt.

Wijnja, die de honneurs waarnam voor haar collega Carine Bloemhoff (PvdA) van Economische Zaken reageerde daarmee op vragen van raadslid Femke Folkerts van GroenLinks. Folkerts: “De gemeente heeft in de Oosterparkwijk een Michi Noeki geplaatst. Een deel van het gebouw was gereserveerd door tabakszaak Knollema, een familiebedrijf dat al vijftig jaar aan het Wielewaalplein zat. Het is niet gelukt om Knollema terug te laten keren en de gemeente is nu door middel van een prijsvraag op zoek gegaan naar een exploitant die in het gebouwtje kan trekken. Eén van de kanshebbers blijkt tabaksformule Cigo die te zijn, die gespecialiseerd is in de verkoop van rook- en zoetwaren en kansspelen. Wij zijn extra verbaasd omdat we het aantal tabaksverkooppunten willen beperken, terwijl dit bedrijf zich mogelijk gaat vestigen in een door de gemeente gebouwd gebouwtje.”

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks): “Invulling moet gesteund worden door wijkbewoners”

Wethouder Wijnja: “De Michi Noeki is gelijktijdig gerealiseerd samen met het plaatsen van de kiosk voor familiezaak Knollema. De behoefte aan het behoud van deze zaak bleek uit twee petities die door wijkbewoners zijn opgesteld. De petitie volgde op de aankondiging van het gedwongen vertrek van de winkel vanwege uitbreidingsplannen van de naastgelegen supermarkt. Honderden mensen tekenden voor het behoud van de familiezaak Knollema. De functie die de winkel had, waar mensen terecht konden voor een luisterend oor, was bovenal sociaal. De gemeente vindt vanwege de totstandkoming van de kiosk, en de grote betrokkenheid vanuit de wijk, belangrijk dat de kiosk een invulling krijgt die gesteund wordt door de wijkbewoners.”

“Cigo is één van de twee kanshebbers”

De wethouder vertelt verder: “En dat is de reden waarom wij er voor gekozen hebben om een prijsvraag uit te schrijven, en een democratisch wijkproces er aan te koppelen. Het betreft hier een prijsvraag waarbij op dit moment de Cigo één van de twee kanshebbers is. De andere kanshebber die nog in de race is, is een viswinkel. In geval van de Cigo als mogelijke exploitant begrijpen we het spanningsveld met betrekking tot onze doelstellingen rondom de gezonde en rookvrije samenleving. De Cigo verkoopt inderdaad rookwaren, maar tachtig procent van de winkeloppervlakte bestaat uit overige producten. Het ruime en brede assortiment zorgt ervoor dat de winkel voor iedereen toegankelijk is. Daarmee kan de winkel gezien worden als een gemakszaak.”

“De Cigo heeft een voldoende gekregen”

“Op voorhand zijn uitgangspunten opgesteld waar een mogelijke exploitant aan zou moeten voldoen. De inzendingen zijn beoordeeld op basis van deze criteria door een beoordelingscommissie, bestaande uit wijkbewoners, partners uit de wijk en de gemeente. We hechten grote waarde aan hoe dit proces is verlopen. U vraagt ook op welke manier er gekeken is hoe een ondernemer een aanvulling kan zijn op de Michi Noeki. Wij hebben inzenders uitgedaagd om een zo goed mogelijke invulling te bedenken. Wij hebben vijf uitgangspunten gehanteerd. Allereerst hoe men in kon spelen op de behoefte van ontmoeten, open, toegankelijk en breed uitnodigend zijn voor een groot publiek, aanvullend kunnen zijn op de Michi Noeki, zich langjarig willen verbinden aan deze plek en tot slot er zich op korte termijn willen vestigen. De genoemde commissie heeft alle plannen beoordeeld en rapportcijfers tussen de één en tien per criterium gegeven. De Cigo heeft een voldoende gekregen, waarbij men vindt dat het van toegevoegde waarde is voor de wijk en een aanvulling op de Michi Noeki.”

Femke Folkerts (GroenLinks): “Het gaat om het punt waar iemand de inkomsten vandaan haalt”

Folkerts: “Ik wil nog even ingaan op het punt van Knollema. Als fractie hebben we daar mee geworsteld. Voor deze ondernemer die er al vijftig jaar zit, en een sterke band heeft met de bewoners, willen we die stap zetten. Maar de Cigo is via allerlei bv’s onderdeel van de tabaksindustrie. Waarbij franchisenemers gefaciliteerd worden om zoveel mogelijk sigaretten te verkopen. De vloeroppervlakte zegt mij dan ook niet zoveel. Het gaat natuurlijk om waar iemand de omzet vandaan haalt. Waar ik wel benieuwd naar ben: de bestemming van dit gebouwtje is gemakswinkel en niet stiekem tabakswinkel, want als je 75% van de omzet uit sigaretten haalt ben je een tabakswinkel. Dan mag je ook na 2032 nog tabak verkopen. En ik zou graag willen horen dat het dan ook echt schluß is met de tabaksverkoop.”

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks): “We hechten waarde aan het democratisch proces”

Wethouder Wijnja: “Het klopt dat er inderdaad wetgeving in de maak is, en ook nog onderweg is. Ik moet het formele antwoord of het een gemaks- of tabakswinkel is, schuldig blijven. Daar wil ik op terugkomen. Ik begrijp heel goed het punt de spanning die er op deze punten zit. Maar waar ik waarde aan hecht is het democratisch proces over deze invulling. Er zijn geen voorwaarden opgenomen wat je er wel of niet mag verkopen. En ik heb uitgelegd waarom we hier zo voor gekozen hebben.”