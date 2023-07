Werk aan Maaslaan drie weken eerder klaar dan gepland

De Maaslaan gaat niet op 18 augustus, maar deze vrijdagmiddag weer open voor alle verkeer. Aanpak Ring-Zuid wist de werkzaamheden drie weken eerder af te ronden dan gepland.

De Maaslaan was sinds maandag 17 april steeds deels afgesloten voor de herinrichting van de straat. In deze nieuwe inrichting heeft de straat haar tweerichtingsverkeer behouden en kunnen fietsers de nieuwe Papiermolentunnel bereiken vanaf de straat. Ook de parkeerplaatsen zijn er nog, maar deze staan nu wel haaks op de weg. In eerste instantie waren aan beide zijden van de weg langsparkeerplaatsen ingetekend, maar die kwamen in mei te vervallen.

De Maaslaan krijgt geen aansluiting op de nieuwe verbindingsweg die hier langs komt te liggen.

Het werk aan de Maaslaan is nog niet helemaal klaar, want de Papiermolentunnel en de kruising tussen de Maaslaan en Merwedestraat moeten begin september nog een paar dagen worden afgesloten voor de aanleg van een streetprint, die het asfalt gaat voorzien van een stenenpatroontje.