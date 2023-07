Weggeefboxen in De Wijert groot succes: “Het is fijn om mensen te kunnen helpen”

Garageboxen waar wijkbewoners spullen naar toe kunnen brengen waarbij andere bewoners die spullen weer mee kunnen nemen. Een kringloopsysteem dat in De Wijert aanslaat en ook smaakt naar een structurele invulling.

“Het is voor en door de wijk”, vertelt Ruben Falk, één van de mensen achter het project. “Woningcorporatie De Huismeesters heeft ons tijdelijk een aantal garageboxen geschonken. Op vrijdagen, zaterdag en zondagen zijn deze boxen geopend. Bewoners kunnen er dan spullen brengen die ze zelf niet meer gebruiken. Dan kun je denken aan kleding, boeken of speelgoed. Andere bewoners kunnen dit vervolgens weer meenemen. Er komt geen geld aan te pas. Ook kunnen kapotte spullen gebracht worden. Die spullen verzamelen we in een aparte garagebox waarbij de gemeente dit eens in de zoveel weken op komt halen. En we zien dat het aanslaat. Er wordt veel gebruik van gemaakt.”

“Alles is geordend”

Het idee lijkt op het principe van een kringloopwinkel. “Het verschil is dat dit ook volledig door buurtbewoners wordt gerund. Er zijn wijkbewoners die toezicht houden, maar er zijn bijvoorbeeld ook twee dames die alles netjes houden. Die alles ordenen, die alles mooi maken.” En netjes is het. “Stel dat je op zoek bent in deze zomervakantie naar kinderspeelgoed. Eén van de garageboxen is aan de hand van dit thema ingericht. Maar zo is er ook een box met kleding en met kampeerspullen.”

“Laagdrempelig houden”

In dit artikel wordt niet de locatie genoemd waar de garageboxen zich bevinden. Falk: “We kiezen daar heel bewust voor. Wat we hebben opgezet is echt voor de wijk, en de wijkbewoners weten waar dit is. Kijk. De Wijert is een gemêleerde wijk. Maar het is ook een wijk waar veel mensen het niet zo breed hebben. We willen dit laagdrempelig houden, ons kent ons, waarbij we elkaar helpen. Dat vinden we heel belangrijk.”

“Tijdelijke oplossing”

Het initiatief van de weggeefboxen is er indertijd ontstaan in het MFC in de wijk. Daar bevindt zich een kledingservice waar kleding gebracht en gehaald kan worden. Maar gaandeweg werden er ook andere spullen gebracht, zoals schoenen. Maar daar was geen ruimte voor. Woningcorporatie De Huismeesters schoot te hulp. “De samenwerking met hun is erg fijn. Helaas is dit wel een tijdelijke oplossing, omdat we niet permanent van deze boxen gebruik kunnen maken.”

“Op zoek naar een structurele plek”

In de wijk wordt daarom gezocht naar een structurele oplossing. “We zien dat het aanslaat. Dat mensen elkaar helpen en dat het de cohesie bevordert. Dus we zijn aan het kijken of we ergens in de wijk structureel gebruik kunnen gaan maken van een gebouw. Alleen is die zoektocht lastig. En persoonlijk vind ik dat het heel jammer zou zijn als dit zou verdwijnen.”