Waterschapsbelasting wordt volgend jaar ruim 30 euro duurder

Foto: Waterschap Noorderzijlvest

De waterschapsbelasting in de provincie Groningen wordt volgend jaar ruim 30 euro duurder. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

In het waterschap Hunze en Aa’s betaalden huishoudens vorig jaar 408 euro waterschapsbelasting. Dit jaar is dat 414 euro, en volgend jaar moet er naar verwachting 445 euro op tafel worden gelegd. Dat is een stijging van 31 euro. Bij het waterschap Noorderzijlvest zijn inwoners nog wat duurder uit. Waar in 2022 de belasting op 440 euro lag, steeg deze dit jaar al naar 483 euro. Volgend jaar wordt er een stijging verwacht van 34 euro naar een totaalbedrag van 517 euro.

De prijsstijgingen, die in vrijwel alle waterschappen verwacht worden, hebben te maken met het doorberekenen van de inflatie. Zo heeft de bestuurslaag te maken met gestegen personeels- en materiaalkosten. Maar er is ook geld nodig vanwege de uitdagingen die er liggen op het gebied van klimaatverandering. De dijken moeten bijvoorbeeld aangepakt worden, er moeten maatregelen worden genomen vanwege de periodes van droogte en waterschappen hebben extra werk aan het zuiveren van rioolwater dat steeds vaker flink vervuild is met onder meer medicijnresten.