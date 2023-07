Wandelpaden in Noorderplantsoen deels afgesloten vanwege bomen die om dreigen te vallen

Foto: Harro Meijer

Een aantal wandelpaden in het Noorderplantsoen zijn deels afgesloten vanwege verschillende lindebomen die om dreigen te vallen. Volgens de wijkvereniging Noorderplantsoenbuurt speelt het probleem al langer.

“Bij zulke situaties is er vaak sprake van een optelsom”, vertelt voorzitter Gerard van de Poll. “We hebben het over drie lindebomen die ter hoogte van de Moesstraat staan. Het zijn enorm grote bomen. Zo’n 30 tot 35 jaar geleden hebben deze bomen een enorme opdonder gekregen tijdens zware ijzel. Deze bomen zijn toen helemaal gekortwiekt en konden behouden blijven. Maar helemaal hersteld zijn ze nooit. Afgelopen winter viel er van de één op de andere dag een zijtak naar beneden. Niemand raakte gewond, maar als je dat ziet, dan schrik je toch.”

Afgelopen week werden verschillende wandelpaden afgesloten. “Onlangs is er een boom omgegaan in de buurt van de muziekkoepel. Ook dat was een enorme boom. En als je dat zag. De wortels zaten gewoon niet meer vast, zaten nog maar amper in de grond. Mijn indruk is dat de storm van een maand geleden het laatste zetje heeft gegeven.” Van de Poll verwacht dat de bomen die nu om dreigen te vallen komende week gerooid gaan worden. “De opbouw van het Noorderzon Festival staat op het punt van beginnen. Ik vermoed dat voor de opbouw begint, men de bomen wil verwijderen. Je wilt tenslotte geen enkel risico lopen als er straks heel veel mensen in het plantsoen verblijven.”