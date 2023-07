Waar komt de boom op de Grote Markt dit jaar vandaan? Zoektocht naar geschikte kerstboom begonnen

De kerstboom die in 2020 op de Grote Markt stond kwam uit Bellingwolde. Foto: Henk Tammens (Gemeente Groningen)

Het is hoogzomer, maar Louis van der Tuin (de man die jaarlijks namens de Groningen City Club zorgt voor de plaatsing van de nordmannspar op de Grote Markt) is nu al weer op zoek naar de boom die tijdens de aanstaande kerstperiode op het bekendste marktplein van Groningen moet komen te staan.

Van der Tuin is duidelijk waar hij naar op zoek is, zo stelt hij op de website van de GCC: “Een geschikte boom is mooi vol en rond. Het moet een ‘vrijstaande’ boom zijn en minimaal twintig meter hoog.”

Mensen met een geschikte boom, die ze toch al willen kappen of speciaal beschikbaar willen stellen, kunnen contact opnemen met Van der Tuin. “In de maand augustus gaan wij alle binnengekomen mails en foto’s verzamelen en zullen dan een keuze maken welke bomen wij gaan bekijken. Dit doen we samen met Wagenborg die voor het weghalen en transport moet zorgen. Aan de hand van de bezochte adressen bepalen we of er bomen bij zijn die geschikt zijn voor de Grote Markt.”

Wie denkt een geschikte boom te hebben, kan Van der Tuin (louis@kerstboomgcc.nl) een mail sturen met daarin naam, adres, telefoonnummer en foto’s van de boom die op Grote Markt zou moeten staan.