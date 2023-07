Waar is de ‘Zonaanbidster’ in het Noorderplantsoen gebleven?

Foto: Gouwenaar - Eigen werk, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7839855

Sinds 1954 geniet de ‘Zonaanbidster’ van de zonnestralen in het Noorderplantsoen. Maar sinds een aantal dagen is de sokkel leeg en is het kunstwerk verdwenen.

Op de redactie van OOG Tv kwamen berichten binnen van mensen die het beeld missen en zich afvroegen of OOG wist waar het beeld is gebleven. Is het gestolen? Of is het kapot gegaan? In Groningen weet Kunstpunt Groningen alles van de kunstwerken die zich in de openbare ruimte bevinden. Peter Dicke moet lachen als hij de vraag hoort: “Nee, het is niet gestolen. Het werk bevindt zich op dit moment in Friesland. Bij steenhouwerij De Vries in Buitenpost wordt het gerestaureerd.”

“Voor Noorderzon terug”

Dicke: “Het kunstwerk is op 3 juli weggehaald. In Buitenpost wordt er druk gewerkt om het weer mooi en netjes te maken. Ook wordt er wat schade hersteld die door de tand des tijds ontstaan is aan de handen van het beeld. De verwachting is dat het kunstwerk voor de start van het Noorderzon Festival weer teruggeplaatst is.” Dicke noemt de vragen ook een mooi compliment: “Klaarblijkelijk valt het op wanneer kunstwerken weg zijn, en dat is een goed teken.”

‘Zonaanbidster’

Het kunstwerk ‘Zonaanbidster’ is in 1952 gemaakt door Mattheus Meesters en was aanvankelijk een kunstwerk zonder naam. Het publiek heeft de naam ‘Zonaanbidster’ bedacht. Het kunstwerk laat een meisje zien dat op een ondergrond zit met haar knieën opgetrokken. Met haar hoofd achterover, geniet ze van de zonnestralen. Het meisje is gestileerd weergegeven. Dit houdt in dat naturalistische details, zoals spieren, haren of plooien in de jurk die ze draagt, zijn weggelaten. Aanvankelijk zat het meisje in het gras. In 1954 besloot de toenmalige gemeentelijke dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting dat ze een sokkel moest krijgen.