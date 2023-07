Vrouwen verdienen soms tot zes procent minder voor het hetzelfde werk in UMCG

In het UMCG worden mannen en vrouwen niet in alle gevallen gelijk betaald. Dat blijkt uit onderzoek wat het ziekenhuis de afgelopen twee jaar liet uitvoeren. Met name onder medisch specialisten is de loonkloof aanzienlijk.

Het bestuur van het ziekenhuis liet twee onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek doen naar de loonkloof. Daaruit blijkt dat vrouwelijke medisch specialisten gemiddeld 6,1 procent minder verdienen dan hun mannelijke collega’s. Andere mannelijke werknemers binnen het ziekenhuis verdienden gemiddeld 3,2 procent meer dan vrouwen met dezelfde functie.

De onderzoekers kwamen tot de percentages op basis van de beloning van dertienduizend medewerkers tussen 2012 en 2020. Volgens het ziekenhuis zijn de cijfers in lijn met landelijke beloningsverschillen. Het UMCG is het eerste academische ziekenhuis wat de loonkloof heeft onderzocht en daarom is er hier (nog) geen vergelijkingsmateriaal.

Het ziekenhuis stelt trots te zijn op het onderzoek, maar tegelijk geschrokken te zijn van de uitkomsten. Een speciale projectgroep voor gelijke beloning moet hier verandering in gaan brengen. Zo komt er een gesponsord programma vrouwelijke medisch specialisten beter te laten doorstromen in het midden van hun loopbaan. Daarnaast wordt verder onderzoek gedaan naar het beleid rond lonen en toelages om te bezien waar de loonkloof precies vandaan komt.

De maatregelen moeten tussen nu en 2025 zorgen voor een minder grote kloof in de beloning tussen mannen en vrouwen. Dan vindt er een nieuw onderzoek plaats om te zien of de maatregelen hebben gewerkt.