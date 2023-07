Vrouw gewond bij straatroof Boerhaavelaan

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een vrouw is in de nacht van zondag op maandag gewond geraakt bij een straatroof op de Boerhaavelaan. Dat meldt de politie.

De melding van een overval kwam even na de klok van 02.00 uur binnen. Toen de hulpdiensten op de locatie arriveerden bleek een vrouw ter hoogte van de ingang van een flatgebouw beroofd te zijn. Zij was daarbij gewond geraakt. Ambulancepersoneel heeft haar behandeld. Daarna is de vrouw met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Twee mannen in donkere kleding zijn er na de beroving vandoor gegaan. Zij zijn nog voortvluchtig. Het is onbekend wat zij buit hebben weten te maken. Politieagenten hebben maandagochtend een buurtonderzoek gedaan. Daarbij is er gesproken met verschillende buurtbewoners. De politie vraagt mensen die iets gezien hebben, of die meer informatie hebben, zich te melden bij de politie.