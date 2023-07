Vrijdag blijft grotendeels droog, wisselvallig weekend met broeierige piek op zaterdag

Foto: Robert van der Veen

De weergoden lijken het voor de komende dagen niet helemaal eens te zijn over welke kant het op moet in Groningen. Tot en met het weekend is er flink wat zon, maar zijn er ook geregeld wolken en soms een paar (onweers)buien. De temperatuur gaat tot en met zaterdag gestaag omhoog.

Vrijdag begint met geregeld zon, maar in de loop van de dag neemt de bewolking steeds verder toe. Volgens weerman Johan Kamphuis blijft het wel droog en wordt het 23 of 24 graden bij een zwakke zuidelijke wind.

In de nacht naar zaterdag is het zwoel met 18 of 19 graden. Ook is er kans op wat lichte regen. Zaterdag overdag is er opnieuw geregeld zon en loopt de temperatuur snel op naar maximaal 28 graden in de Stad. “Het is benauwd en broeierig en in de loop van de middag gaan er een paar verspreide regen- en onweersbuien tot ontwikkeling komen”, aldus Kamphuis. Zondag doet de temperatuur weer een aanzienlijk stapje terug: “Het wordt rond de 22 graden en het is wisselend bewolkt met kans op een lokale bui. Ook staat er een stevige zuidwestenwind.”

Maandag en dinsdag verandert er weinig, met geregeld zon en slechts een lokale bui. Er staat maandag nog wel flink wat wind. Het wordt rond de 22 graden. Vanaf woensdag lijkt de wisselvalligheid opnieuw wat toe te nemen, maar helemaal zeker is dat geenszins. Een hogedrukgebied uit de Azoren zou ook wel eens onze kant op kunnen komen, besluit Kamphuis.