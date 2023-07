Voormalig Kamer- en raadslid Rosita van Gijlswijk zegt na 27 jaar lidmaatschap SP op

Voormalig Tweede Kamer- en raadslid Rosita van Gijlswijk heeft na 27 jaar lid te zijn geweest van de SP zondag haar lidmaatschap opgezegd. Dat laat Van Gijlswijk via sociale media weten.

“Na 27 jaar en jaren lidmaatschap Dagelijks Bestuur en Partijbestuur heb ik mijn lidmaatschap van de SP opgezegd. Pijnlijk en nodig”, twittert Van Gijlswijk zondagavond rond 20.30 uur. Politiekverslaggever Ecco van Oosterhout is verbaasd: “Ik zag dit totaal niet aankomen. Rosita heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de partij. De fractie in de gemeenteraad is opgericht door Peter Verschuren. Toen de lokale partij groter werd kwam Rosita er al heel snel bij. Maar ook op andere terreinnen heeft ze een grote rol gespeeld. Zo heeft ze bijvoorbeeld aankomende raadsleden getraind zodat ze beslagen ten ijs kwamen bij debatten en in interviews. Tijdens haar periode zijn politici als Jimmy Dijk, Sandra Beckerman, Eelco Eikenaar en Daan Brandenbarg opgebloeid. De reden waarom Van Gijlswijk haar lidmaatschap op heeft gezegd is vooralsnog onbekend.”

Rosita van Gijlswijk

Rosita van Gijlswijk werd geboren op 11 februari 1974 in Noordwijkerhout. Sinds haar elfde woont ze in Groningen. In 1995 werd ze actief voor de SP, zonder eerst lid te worden. Van 1999 tot 2006 zat ze in de gemeenteraad. In 2005 was ze actief betrokken bij het referendum over de verbouwing van de Grote Markt, waarbij ze tot de tegenstanders behoorde.

Tweede Kamer

In 2006 lonkte een Haags avontuur. In 2002 en 2003 was ze al kandidaat geweest, maar werd toen nog niet gekozen. In 2006 behaalde de SP een grote winst bij de verkiezingen, waarmee Van Gijlswijk, die op plaats 21 stond op de kandidatenlijst, wel in de Kamer terecht kwam. Daardoor nam ze in december 2006 afscheid van de Groningse gemeenteraad. In de Haagse fractie werd ze woordvoerder op het gebied van Zorg. In 2007 werd ze aangesteld als penningmeester van de landelijke organisatie. Vanwege deze functie verliet ze in januari 2008 de Tweede Kamer omdat ze vond dat ze de beide voltijdse functies niet kon combineren.

Gemeenteraad

In 2008 keerde ze terug in de Groningse gemeenteraad waar ze Jasper Schaaf opvolgde. In 2016 stopte ze als penningmeester, en in 2018 voerde ze haar laatste debat in de Groningse gemeenteraad.

Verslaggever Ecco van Oosterhout sprak bij het afscheid in 2018 met Rosita van Gijlswijk: