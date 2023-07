Voormalig Gronings raadslid volgt Renske Leijten op in Tweede Kamer

Foto: still uit livestream

Voormalig SP-raadslid in de gemeente Groningen Nicole Temmink volgt Renske Leijten op in de Tweede Kamer. Leijten maakte zaterdag bekend na zeventien jaar te stoppen als Kamerlid.

Temmink werd geboren in 1987 in Slagharen. In 2005 verhuisde ze naar Groningen om Rechten te studeren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Uiteindelijk studeerde ze af aan de opleiding Filosofie. Al snel na haar komst in Groningen werd ze actief voor ROOD, in die jaren de jongerenorganisatie van de SP. Kort na haar aantreden als raadslid liet Temmink weten dat de SP volgens haar de enige partij is die daadwerkelijk geeft om de belangen van mensen, en deze op een eerlijke manier tegen elkaar afweegt. Dit in tegenstelling tot partijen die slechts uit winstbejag mensen vertellen wat ze willen horen en uiteindelijk daar helemaal niets van waar maken.

Als raadslid hield Temmink zich bezig met de portefeuilles onderwijs, cultuurvoorzieningen en sport. Zo wilde ze graag dat de sporthal in de Wijert behouden zou blijven. Iets dat uiteindelijk niet lukte. In de winter van 2015 verliet ze Groningen en verhuisde ze naar Amsterdam, waar ze al snel raadslid wist te worden. Momenteel is ze fractiemedewerker in de Tweede Kamer en woont ze in Zwolle. Met het vertrek van Leijten neemt Temmink nu de vrijgekomen stoel over. Komende woensdag wordt Temmink geïnstalleerd als Kamerlid.