Voorbeschouwing WK vrouwenvoetbal in het Forum

Oranjeleeuwinnen Bron: KNVB

In het Forum vindt op 12 juli om acht uur een voorbeschouwing plaats over het WK voetbal voor vrouwen dat op 20 juli begint in Australië en Nieuw-Zeeland.

Rense Sinkgraven organiseert deze voorbeschouwing namens de “huiskamer” van de stad, het Forum. De volgende gasten zullen spreken tijdens deze avond: Evert ten Napel, Foppe de Haan, Suse van Kleef en Atty Eelkema. De gasten staan stuk voor stuk dicht op het voetbal.

Optimisme of niet

“Ik denk dat het Nederlands elftal nu erg moeilijk in te schatten is, omdat we in een overgangsfase zitten”, vertelt Sinkgraven. “Ik denk dat er een gematigd optimisme is, omdat de laatste wedstrijd tegen België erg goed ging. Volgens mij beschouwen ze Nederland als een soort dark horse. Daarom zouden ze ver kunnen komen, maar ze moeten wel geluk hebben.”

Voorspelling eerste duel

Sinkgraven vermoedt dat het eerste duel tegen Portugal een zware wedstrijd zal worden, want Portugal heeft een verdedigende voetbalstijl. Het zal daarom een uitdaging worden voor het Nederlands elftal om daar doorheen te komen. Na Portugal volgen de Verenigde Staten. Ook dat zal volgens Sinkgraven een moeilijke wedstrijd worden. “Normaal zou ik zeggen dat Nederland die wedstrijd verliest”, voegt Sinkgraven toe.

Forum en sport

In de hal van het Forum worden allerlei sporten uitgezonden op het grote beeldscherm zoals de Tour de France en Wimbledon. In de toekomst wil het Forum ook aandacht besteden aan andere sportevenementen.

Rense Sinkgraven was te gast tijdens de OOG Ochtendshow: