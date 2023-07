Voor het eerst meer dan honderd vrouwelijke hoogleraren in dienst bij RUG

Foto: Joris van Tweel. Academiegebouw

Het is nog niet genoeg, maar het is wel een mijlpaal: de Rijksuniversiteit Groningen heeft voor het eerst meer dan honderd vrouwelijke hoogleraren in dienst.

Volgens de personeelsafdeling van de universiteit is het voor het eerst dat er zoveel vrouwelijke hoogleraren zijn aangesteld op de universiteit. De RUG prijst vertrekkend rector magnificus Cisca Wijmenga voor het slechten van de mijlpaal, die onder meer de Aletta Jacobsleerstoelen invoerde. Daardoor kwamen zestien van de 25 vrouwelijke hoogleraren in dienst die sinds de zomer van 2019 zijn aangesteld.

Het percentage vrouwelijke hoogleraren staat nu op 28,9 procent. Als dit berekende aandeel van de HR-afdeling klopt, is dat een stijging van 1,3 procent sinds december. Het percentage vrouwelijke hoogleraren moet dit jaar flink toenemen als de RUG haar doelstelling wil halen: op 1 januari 2026 moet een derde van de hoogleraren aan de RUG vrouw zijn. Vorig jaar bleef de RUG steken op een stijging van 1,2 procent in het aandeel vrouwelijke hoogleraren en kreeg daarom kritiek van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren.

De RUG laat donderdag weten dat de doelstelling voor 2026 gelijk blijft. Volgend jaar wil de RUG de werving van vrouwelijke hoogleraren opnieuw een boost geven en daarom volgen er mogelijk nieuwe wervingsrondes voor de Aletta Jacobs-leerstoelen.