Volledige oppositie wil dat gemeentebestuur stopt met invoering reclamebelasting

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De volledige oppositie in de gemeenteraad gaat het gemeentebestuur woensdag oproepen om te stoppen met het onderzoek en de invoering van de reclamebelasting.

Het initiatief voor de motie komt van de VVD. Ondernemers in de gemeente werden afgelopen voorjaar verrast met een brief die op de deurmat viel waarin werd aangekondigd dat de gemeente reclamebelasting wil invoeren. In het voorjaar is er een inventarisatie gestart waarbij de gevels van winkels op de foto werden gezet.

Reclamebelasting

De gemeente Groningen wil vanaf 1 januari 2024 reclamebelasting gaan heffen. De gemeente werkt aan een toegankelijke openbare ruimte. Het gemeentebestuur vindt dat reclame een overheersende uitstraling heeft en belastend is voor de openbare ruimte. De nieuwe belasting moet bijdragen aan het terugdringen van de hoeveelheid reclame-uitingen in de gemeente. Op dit moment is nog onbekend hoe de belastingregeling er uit komt te zien. Hier wordt komende herfst door de gemeenteraad over gesproken. Wel denkt de gemeente dat de belasting jaarlijks zo’n 500.000 euro op gaat leveren.

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Het is tijd voor een ondernemersvriendelijk beleid”

Fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Een ondernemer heeft geen geldkraan aan de gevel hangen waar de gemeente onuitputtelijk aan kan draaien. De opbrengt moet volgens het gemeentebestuur naar de algemene middelen gaan, en komt niet ten gunste van het ondernemersklimaat. We hebben het over ondernemers die van groot belang zijn voor onze centra, wijken, dorpen en buurten en bieden veel werkgelegenheid. Het wordt tijd dat onze gemeente een ondernemersvriendelijk beleid gaat voeren.”

Tom Rustebiel (D66): “We hebben al precariobelasting”

Tom Rustebiel van D66 vult aan: “Het vorige college heeft vanwege corona besloten de belasting niet in te voeren. De terugbetaling speelt nog steeds en daarbovenop zijn hoge energielasten en personeelskosten gekomen. Genoeg redenen om er opnieuw van af te zien. Bovendien: voor het gebruik van de openbare ruimte hebben we al precariobelasting.” Ook Amrut Sijbolts van Stadspartij 100% voor Groningen is geen voorstander van de belasting: “Vooral ook de hoge kosten van de invoering en de lage opbrengsten geven nog eens extra het onzinnige idee van deze belasting aan.”

Het voorstel wordt verder gesteund door de fracties van Student & Stad, CDA, PVV en Partij voor het Noorden.