Vogelwandeling in De Wijert krijgt hoogstwaarschijnlijk een vervolg

Een vogelwandeling die afgelopen week in de wijk De Wijert werd gehouden krijgt mogelijk een vervolg. Dat meldt de wijkwebsite.

De wandeling was een initiatief van het DOE-team van Aardgasvrij-klaar De Wijert. Dit team houdt zich bezig met verschillende acties en evenementen over hoe de wijk groener, klimaatbestendiger en duurzamer kan worden. De vogelwandeling trok 25 bewoners. Samen met vogelaar Evert Dirks liep men door de wijk om vogels te spotten en om informatie te krijgen. “Het was heel erg interessant. De groep deelnemers was erg gemêleerd. Zowel jong als oud was vertegenwoordigd. De deelnemers waren betrokken en enthousiast”, zo staat te lezen op de website.

Tijdens de wandeling werden er verschillende vogels gespot. Daarbij werd ook de ijsvogel gezien. “Dirks leerde ons over verschillende nestkastjes, de invloed van het maaibeleid en de uiterlijke verschillen tussen mannetjes en vrouwtjes vogels.”