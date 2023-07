Vijlbrief: ‘Helft maatregelen rond schade en versterken (deels) gestart

Foto via Instituut Mijnbouwschade Groningen

Van de 28 maatregelen rond de schadeafhandeling en de versterking in het aardgasgebied, die het kabinet in april aankondigde als reactie op de conclusies in het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen, is iets meer dan helft op enige wijze van start gegaan. Dat laat de Rijksoverheid donderdag weten.

De helft van de aangekondigde maatregelen zijn tenminste deels gestart. Volgens het ministerie van Economische Zaken is van het merendeel van de overige maatregelen ook de startdatum bekend.

Het kabinet haalt onder meer het stoppen van het procederen tegen bewoners met behulp van de landsadvocaat, het intrekken van hoger beroep in alle nog lopende zaken tegen bewoners en de inzet van meerdere deskundigen bij twijfel aan de bron van één schade aan als maatregelen die nu al worden uitgevoerd.

Vanaf september gaat volgens Vijlbrief een nieuwe reeks maatregelen uitgevoerd worden. Dan wordt er onder meer bij schades tot 60.000 euro niet langer gekeken waar de schade vandaan komt. Het kabinet komt na het zomerreces met een planning en een update over de uitwerking en uitvoering van alle vijftig maatregelen die het kabinet aankondigde.

“De schadeafhandeling en versterking van onveilige huizen hebben absolute prioriteit”, aldus staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw. “Veel maatregelen kunnen direct ingaan, maar voor sommige hebben we langer nodig. Bijvoorbeeld omdat een ICT-systeem aangepast moet worden. Met deze planning geven we bewoners duidelijkheid waar ze aan toe zijn, wat ze kunnen verwachten en wanneer.”