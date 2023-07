Vier verdachten aangehouden voor mishandelingen, slachtoffer raakt voortand kwijt

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij verschillende mishandelingen, die in de nacht van vrijdag op zaterdag plaatsvonden in de binnenstad, heeft de politie vier verdachten aangehouden. Dat meldt de politie op sociale media.

In het begin van de nacht kwam er op de meldkamer een melding binnen van een mishandeling, waarop agenten naar de locatie werden gestuurd. “Wij hebben één verdachte aan kunnen houden”, schrijft de politie. Voor zover bekend is het slachtoffer in deze zaak niet gewond geraakt. Korte tijd later ging het op een andere plek opnieuw mis. “Bij deze mishandeling is de voortand van het slachtoffer eruit geslagen. Wij hebben drie verdachten aangehouden.”

Alle vier de personen zijn overgebracht naar het politiebureau. De verdachten worden zaterdag verhoord, en de politie doet onderzoek.