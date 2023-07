Vier personenauto’s betrokken bij aanrijding Damsterdiep

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op het Damsterdiep zijn dinsdagavond de bestuurders van vier personenauto’s met elkaar in botsing gekomen. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 18.00 uur ter hoogte van een bouwmarkt. “Het gaat om een kop-staartbotsing waarbij vier auto’s betrokken zijn”, vertelt Wind. “Daarbij is er flink wat schade ontstaan. Hulpdiensten waren snel aanwezig. Ambulancemedewerkers hebben de betrokken automobilisten gecontroleerd, maar voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Vanwege het ongeluk is een deel van de weg enige tijd afgesloten geweest.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk.