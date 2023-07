Vier en vijf jaar cel geëist voor steekpartij en woningoverval

Het openbaar ministerie heeft gevangenisstraffen van vier en vijf jaar geëist tegen twee mannen van 20 en 21 jaar die vorig jaar oktober een woning hebben overvallen aan de Sweelincklaan.

Daarbij werd de 39-jarige bewoner van het huis neergestoken. Hij raakte zwaar gewond en werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

De beide verdachten kwamen via Marktplaats een playstation kopen. Volgens de officier van justitie had het duo geen intentie om het spelapparaat te betalen. Ze staken het slachtoffer neer en gingen er met de playstation vandoor.

De verdachten werden niet direct aangehouden. De 20-jarige werd na onderzoek in januari opgepakt. Hij bekende de overval. De man voerde de nodige gesprekken met de 21-jarige en die kwam daardoor in beeld als verdachte. Die werd in april gearresteerd.

“Wat rest is een enorm litteken op de buik van het slachtoffer, een voortdurende herinnering aan die verschrikkelijke avond”, aldus de officier van justitie. “Wat er ook rest is angst, mentale pijn die nog lang niet weg is en waarvoor intensieve behandeling aanstaande is. Het verdriet, de tranen zitten nog dicht onder de oppervlakte en vandaag heeft het slachtoffer op indringende wijze de gevolgen van deze overval beschreven. Gepleegd in zijn woning, de plek waar hij zich bij uitstek veilig moet voelen. Hij heeft gevreesd voor zijn leven. Zijn kinderen van 3 en 6 zijn met de gevolgen geconfronteerd. In het ziekenhuis, waar hun vader aan snoeren en apparaten lag.”

Naast de gevangenisstraf vorderde de officier ruim 16 duizend euro voor het slachtoffer.